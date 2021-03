Live F1, GP Bahrain in diretta: grande vittoria di Hamilton che batte Verstappen. Leclerc sesto (Di domenica 28 marzo 2021) Vince Hamilton che tiene a bada Verstappen, terzo Bottas poi Norris e Perez che supera Leclerc nel finale. Settimo Ricciardo, poi Sainz Tsunoda e Stroll. Questi i piloti a punti. A seguire... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021) Vinceche tiene a bada, terzo Bottas poi Norris e Perez che superanel finale. Settimo Ricciardo, poi Sainz Tsunoda e Stroll. Questi i piloti a punti. A seguire...

Advertising

SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez nel giro di ricognizione: partirà dalla pit lane LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN A CACCIA DI HAMILTON ? 6 secondi da recuperare in 14 giri (?? 42/56) LIVE ? - SkySportF1 : VETTEL ?? ALONSO ?? SAINZ (?? 23/56) ?? Stupenda bagarre in pista e arriva Kimi LIVE ? - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: - Formula1WM : Giro 56/56 - Ultimo giro... Verstappen all'attacco #BahrainGp #F1 -