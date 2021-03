LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Ferrari in crescita. Leclerc: “Un passo avanti, ma c’è da lavorare” (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc: “QUESTA Ferrari E’ UN passo avanti, MA C’E’ TANTO DA lavorare” CARLOS SAINZ: “NON HO PRESO RISCHI NEL PRIMO GIRO, passo BUONO CON HARD E MEDIE” LA CRONACA DELLA GARA PERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA PRIMA POSIZIONE A HAMILTON? LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 18.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello. 18.51 L’arrivo di Hamilton e Verstappen. TOP 10 FINISHERS 1 HAM 2 VER 3 BOT 4 NOR 5 PER 6 LEC 7 RIC 8 SAI 9 TSU 10 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLES: “QUESTAE’ UN, MA C’E’ TANTO DA” CARLOS SAINZ: “NON HO PRESO RISCHI NEL PRIMO GIRO,BUONO CON HARD E MEDIE” LA CRONACA DELLA GARA PERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA PRIMA POSIZIONE A HAMILTON? LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 18.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello. 18.51 L’arrivo di Hamilton e Verstappen. TOP 10 FINISHERS 1 HAM 2 VER 3 BOT 4 NOR 5 PER 6 LEC 7 RIC 8 SAI 9 TSU 10 ...

SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez nel giro di ricognizione: partirà dalla pit lane LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN A CACCIA DI HAMILTON ? 6 secondi da recuperare in 14 giri (?? 42/56) LIVE ? - SkySportF1 : VETTEL ?? ALONSO ?? SAINZ (?? 23/56) ?? Stupenda bagarre in pista e arriva Kimi LIVE ? - infoitsport : F1, oggi Gp Bahrain: gara in diretta, live dalle 17 - Luca_Zunino : Formula 1 GP Bahrain 2021, vince Hamilton davanti a Verstappen: risultati di oggi e classifica. #F1 #F1Bahrain… -