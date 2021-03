LIVE Bulgaria-Italia, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: Mancini si affida a Chiesa e Belotti (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Bulgaria-Italia match di qualificazione ai Mondiali 2022, Mancini cerca subito la seconda vittoria di fila, previsti cambi di formazione. Ampio turnover per Mancini, viste le tre gare in una sola settimana che deve disputare la Nazionale azzurra. In attacco è probabile l’inserimento dal primo minuto di Federico Chiesa al posto di Berardi (vittima di un risentimento muscolare agli adduttori e tornato a casa insieme a Caputo e Chiellini) come esterno alto a destra e Belotti come centravanti al posto di Immobile, sarà sicuramente confermato Insigne sulla sinistra, con El Shaarawy come principale alternativa. A ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di qualificazione ai2022,cerca subito la seconda vittoria di fila, previsti cambi di formazione. Ampio turnover per, viste le tre gare in una sola settimana che deve disputare la Nazionale azzurra. In attacco è probabile l’inserimento dal primo minuto di Federicoal posto di Berardi (vittima di un risentimento muscolare agli adduttori e tornato a casa insieme a Caputo e Chiellini) come esterno alto a destra ecome centravanti al posto di Immobile, sarà sicuramente confermato Insigne sulla sinistra, con El Shaarawy come principale alternativa. A ...

Advertising

GiulianPorcelli : Su RA: Domenica 28.02.2021 (Bulgaria) ???????? GIULIANO PORCELLI - Infinity fm live 'Theslot' - tuttoatalanta : DIRETTA BULGARIA-ITALIA, le probabili formazioni, segui il live domani su - Mori1947Mori : Bulgaria-Italia: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - Calciodiretta24 : Bulgaria – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - sportli26181512 : Qualificazioni mondiali, i risultati in diretta LIVE della prima giornata: Negli anticipi del tardo pomeriggio, nel… -