LIVE Bulgaria-Italia | Qualificazioni Mondiali in DIRETTA | Belotti e Chiesa titolari!

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Vitanov, Kostadinov, Tsetanov, Chochev, Cicinho; Delev, Galabinov. All. Petrov(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti;, Insigne. All. Mancini 20.03 Buonasera e benvenuti allatestualematch di qualificazione ai2022. Buonasera e benvenuti allatestualematch di qualificazione ai2022, Mancini cerca subito la seconda vittoria di fila, previsti cambi di ...

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): P. Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Kostadinov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov. Ct Petrov ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Florenzi, ...Tuttavia, per Mancini c'è da sfatare un tabù: la Nazionale infatti non ha mai vinto in casa della, 5 pareggi e 2 sconfitte finora. C'è poi un precedente in campo neutro: semifinale dei ...PREPARTITA. Bulgaria - Italia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2022. La partita è in programma il giorno 28 marzo alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski N ...Dopo la vittoria nel primo impegno di qualificazione a Qatar 2022 contro l'Irlanda del Nord, l'Italia è di scena allo Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia contro i padroni ...