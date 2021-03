LIVE Bulgaria-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: pagelle e highlights. Belotti e Locatelli firmano le reti della vittoria! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94? Finisce la partita, Bulgaria-Italia 0-2. 92? Quattro i minuti di recupero. 90? Fuori Verratti e dentro Pessina nell’Italia. 88? Immobile prova il tiro, tentativo debole. 86? Rete importante di Locatelli che chiude virtualmente la partita. 84? Goooooooooooooooooooooool, Locatelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, gran destro a giro di Locatelli che trova il secondo palo, Bulgaria-Italia 0-2. 82? Italia che comincia a correre negli spazi, Mancini ordina di arrivare al raddoppio. 80? Bulgaria che vuole prova ad arrivare al pareggio. 78? Dentro Atanas Iliev e fuori Delev nella Bulgaria. 76? Dentro Immobile e Bernardeschi per ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Finisce la partita,0-2. 92? Quattro i minuti di recupero. 90? Fuori Verratti e dentro Pessina nell’. 88? Immobile prova il tiro, tentativo debole. 86? Rete importante diche chiude virtualmente la partita. 84? Goooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, gran destro a giro diche trova il secondo palo,0-2. 82?che comincia a correre negli spazi, Mancini ordina di arrivare al raddoppio. 80?che vuole prova ad arrivare al pareggio. 78? Dentro Atanas Iliev e fuori Delev nella. 76? Dentro Immobile e Bernardeschi per ...

UEFAcom_it : Ecco gli Azzurri ???? Il tuo pronostico per stasera? ? LIVE ? - jason05_ : Grazie a @MileTrecarichi per essere stata con noi in live. Grazie a chi ci ha seguiti per #BulgariaItalia (live in… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: L'#Italia passa anche in #Bulgaria: 2-0, ma che fatica per #Mancini - cmdotcom : L'#Italia passa anche in #Bulgaria: 2-0, ma che fatica per #Mancini - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Bulgaria-Italia 0-2 - Triplice fischio, Belotti e Locatelli lanciano gli azzurri -