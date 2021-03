LIVE Bulgaria-Italia 0-1 | Qualificazioni Mondiali in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

52? Ricordiamo che nella fase a gironi di qualificazione, il primo criterio in caso di parità punteggio sarà la maggiore differenza reti. 50? Possesso palla prolungato per l'. 48? Fuori Cicinho e dentro Karagaren nella. 46?la ripresa! 21.37 Primo tempo brutto e lento da parte dell'che trova i maggiori spunti con Spinazzola sulla sinistra, da una trattenuta su Belotti scaturisce il rigore che da il vantaggio azzurro. 47? Fine del primo tempo,0-1. 45? Goooooooooooooooool, Belottiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sblocca la partita con un tiro secco sulla sinistra,0-1. 43? Calcio di rigore per l': ...