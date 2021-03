LIVE Bulgaria-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: si parte! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Entrano in campo le due nazionali, inni in corso. 20.39 All’esordio nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022, gli Azzurri hanno battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi e Immobile. 20.36 Con i 3 punti conquistati, l’Italia si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera, reduce dal successo esterno per 3-1 proprio contro la Bulgaria. 20.33 I prossimi avversari dell’Italia si trovano all’ultimo posto del raggruppamento, a quota 0 assieme a Lituania – ancora mai scesa in campo – e Irlanda del Nord. 20.29 Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 23 risultati utili consecutivi (16 vittorie e 7 pareggi nel parziale). 20.26 L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Entrano in campo le due nazionali, inni in corso. 20.39 All’esordio nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022, gli Azzurri hanno battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi e Immobile. 20.36 Con i 3 punti conquistati, l’si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera, reduce dal successo esterno per 3-1 proprio contro la. 20.33 I prossimi avversari dell’si trovano all’ultimo posto del raggruppamento, a quota 0 assieme a Lituania – ancora mai scesa in campo – e Irlanda del Nord. 20.29 Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 23 risultati utili consecutivi (16 vittorie e 7 pareggi nel parziale). 20.26 L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in ...

