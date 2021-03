LIVE Bulgaria-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: Belotti e Chiesa titolari! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). 20.23 Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009. 20.19 Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come ct è di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 64 punti, il migliore nella graduatoria dei ct unici dopo 28 gare. 20.16 Sono 76 sono i giocatori convocati in questi 34 mesi, 64 i calciatori schierati (il più impiegato è Jorginho con 22 presenze e 1493 minuti giocatori), tra i quali 32 esordienti. 64 i gol ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). 20.23 Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009. 20.19 Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come ct è di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 64 punti, il migliore nella graduatoria dei ct unici dopo 28 gare. 20.16 Sono 76 sono i giocatori convocati in questi 34 mesi, 64 i calciatori schierati (il più impiegato è Jorginho con 22 presenze e 1493 minuti giocatori), tra i quali 32 esordienti. 64 i gol ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in tv 28 marzo: Qualificazioni World Cup- Bulgaria-Italia e Live non è la D’Urso - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #BulgariaItalia LIVE, formazioni ufficiali: Belotti e Chiesa con Insigne, Barella e Sensi dal 1' - CL7_Luca : RT @SkySport: Bulgaria-Italia, ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni ai Mondiali - gilnar76 : Bulgaria Italia LIVE: le scelte ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ilbianconerocom : #BulgariaItalia LIVE: #Chiesa e #Bonucci titolari, le formazioni ufficiali -