LIVE – Brescia-Brindisi 31-45 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Germanie Happy Casasi sfidano nel lunch match della 24° giornata del campionato diA1. I pugliesi terzi in classifica fanno visita ai lombardi che si trovano ad una sola posizione dalla zona playoff che dopo l’uscita dell’Europa hanno iniziato a rincorrere con insistenza. L’appuntamento è fissato per le ore 12.00 di domenica 28 marzo, di seguito la. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA31-45 22? – Una tripla di Bostic inaugura il terzo parziale. +14, avanti 45-31 21? – Squadre nuovamente in campo, si riparte! INTERVALLO – Finale di tempo clamoroso di, che mette il piede sull’acceleratore e va al riposo sul +11. In ...