L’Italia passa anche in Bulgaria. Belotti e Locatelli trascinano Mancini (Di domenica 28 marzo 2021) L'Italia di Mancini non si ferma e batte anche la Bulgaria. Gli Azzurri, pur senza brillare rifilano un importante 2-0 alla nazionale bulgara grazie alle reti di Belotti e Locatelli. Buone notizie per il CT Azzurro che in queste prime due uscite recupera sia a livello mentale che realizzativo i due attaccanti Ciro Immobile e Andrea Belotti. Primo tempo sterile dell'Italia, che fatica a trovare spazi e gira il pallone lentamente. Nonostante una prima frazione di gioco poco scintillante la Nazionale trova comunque la rete con un rigore perfettamente trasformato da Belotti. Secondo tempo più sciolto e disinvolto degli Azzurri, anche se il raddoppio arriva solo poco dopo l'8oesimo con una bella rete di Locatelli. Gli uomini di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) L'Italia dinon si ferma e battela. Gli Azzurri, pur senza brillare rifilano un importante 2-0 alla nazionale bulgara grazie alle reti di. Buone notizie per il CT Azzurro che in queste prime due uscite recupera sia a livello mentale che realizzativo i due attaccanti Ciro Immobile e Andrea. Primo tempo sterile dell'Italia, che fatica a trovare spazi e gira il pallone lentamente. Nonostante una prima frazione di gioco poco scintillante la Nazionale trova comunque la rete con un rigore perfettamente trasformato da. Secondo tempo più sciolto e disinvolto degli Azzurri,se il raddoppio arriva solo poco dopo l'8oesimo con una bella rete di. Gli uomini di ...

