L'Italia batte la Bulgaria 2 - 0: decisive le reti di Belotti e Locatelli (Di domenica 28 marzo 2021) Nei minuti di recupero l'Italia schiacchia completamente la Bulgaria nella propria metà campo cercando a più riprese il terzo gol, soprattutto con Immobile che al 92' ci prova con un destro ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Nei minuti di recupero l'schiacchia completamente lanella propria metà campo cercando a più riprese il terzo gol, soprattutto con Immobile che al 92' ci prova con un destro ...

Advertising

repubblica : ?? Calcio, qualificazioni Mondiali 2022: l'Italia batte la Bulgaria a Sofia con i gol di Belotti e Locatelli - UEFAcom_it : FINALE ???? L'Italia batte la Bulgaria e si conferma a punteggio pieno nel Gruppo C ?? Il post-partita:… - sscnapoli : ???? | @Lor_Insigne in campo con @Vivo_Azzurro che batte l’Irlanda del Nord 2-0 ?? - princigallomich : L’Italia batte 2-0 la Bulgaria, in gol Belotti e Locatelli - a70199617 : L'Italia non si ferma più, vince 2-0 in Bulgaria con Belotti-Locatelli -