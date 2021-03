Liguria, il parroco di Bonassola: "Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo facciamo per le armi assurdo negarlo a chi si ama"" (Di domenica 28 marzo 2021) Protesta contro il pronunciamento della Congregazione per dottrina della fede. Nel 2018 si era già espresso a favore delle unioni omosessuali e un anno fa aveva fatto suonare Bella Ciao in chiesa. Leggi su repubblica (Di domenica 28 marzo 2021) Protesta contro il pronunciamento della Congregazione per dottrina della fede. Nel 2018 si era già espresso a favore delle unioni omosessuali e un anno fa aveva fatto suonare Bella Ciao in chiesa.

