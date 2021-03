(Di domenica 28 marzo 2021)dialMarco Polo di Firenze. L’attrice porno Sara Brown e l’attrice teatrale Antonella Questa, autrice di una pièce con protagonista una diva porno, hanno tenuto unaagli studenti collegati online su un tema di altissimo valore educativo: «La. L’intimità non è un tabù,amone». Qualcuno ha osato criticare l’opportunità dellae subito illi ha rintuzzati: «Asi può e si deve parlare di. Del resto è un argomento che fa parte dell’esperienza di ogni adolescente». Sicuro. Chissà quanto avrà aiutato l’esperienza della pornodiva. E chissà come mai non c’era una voce dissonante, che potesse spiegare che laè un grande ...

SecolodItalia1 : Lezione di pornografia al liceo. Il preside: la scuola parli di tutto. Applaude Rocco Siffredi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezione pornografia

Corriere della Sera

Durante unadi Educazione civica sul "Diritto all'istruzione dei bambini", ricordo ai miei ... ma da violenza,o semplicemente dalla banalità. Inutile far finta che dietro a tutto ...D'Annunzio" Chieti - Pescara, ha tenuto unadal titolo " Deep web: Istruzioni per l'uso. ... il traffico di stupefacenti ma anche per la propaganda politica terroristica, lae ...Cosa ci fa una pornostar a scuola? Insegna. All'assemblea di istituto degli studenti del ITT Marco Polo di Firenze è stata invitata un'attrice porno per affrontare il tema La pornografia. L’intimità ...Assemblea dedicata al tema della pornografia, in un liceo di Firenze. Ludovico Arte, Dirigente Scolastico dell'Istituto 'nessuna censura e vergogna'.