Le nuove regole della F1 danneggiano la Mercedes (Di domenica 28 marzo 2021) In questi giorni la Formula Uno è al centro dall'attenzione mediatica del mondo dello sport. In Bahrain infatti, comincerà la stagione che vedrà scendere in pista le varie scuderie con i propri piloti. Quest'anno molte norme sono però cambiate e pare che le nuove regole della F1 danneggino la Mercedes. Per quale motivo? Mercedes-F1: problemi o depistaggio? , perchè? Le nuove regole della Formula Uno sembrano danneggiare maggiormente la Mercedes rispetto alle altre scuderie. Si parla di regole aerodinamiche. La struttura della vettura tedesca, dotata di un rastrello basso, non "andrebbe d'accordo" in termini di aerodinamicità, con il pavimento della pista.

marinom51849351 : @F1 F1, Lewis Hamilton: “Nuove regole per danneggiare la Mercedes, non è un segreto” Hai rotto i coglioni tu e le tue polemiche - giodonz : RT @EnzoDeFusco: #Lavoroagile tra le nuove regole anti #covid nelle aziende. La bozza del Protocollo per le aziende prevede il rientro dopo… - newstown_aq : Ad aprile decreto Semplificazioni, nuove regole per i concorsi pubblici - valtiberina : Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “anche ieri dati confortanti: nove nuove positivi e ben 28 guariti”. “La se… - FBusbani : RT @EnzoDeFusco: #Lavoroagile tra le nuove regole anti #covid nelle aziende. La bozza del Protocollo per le aziende prevede il rientro dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole Covid:ricoverata, marito e figli le fanno 'festa' da parcheggio E' stata operata la settimana scorsa all'ospedale Valduce di Como e a causa delle regole anticontagio da Covid non sono potuti andarla a trovare, Così marito e figli piccoli le hanno ... Non sono nuove ...

Myanmar, la repressione sfugge di mano: oltre 90 morti in 24h, anche bambini 'Un esercito professionale segue le regole di condotta internazionale e la sua responsabilita' e' ... Nuove proteste sono state segnalate nelle città di Bago, a Nord Est di Yangon, e a Moe Kaung, nello ...

Nuove regole Covid, proposta Draghi: check a metà aprile Adnkronos Mercedes: il problema è il basso rake o la power unit? La Ferrari è la squadra che meno ha perso prestazioni rispetto alle qualifiche del GP del Bahrain 2020: la SF21 beneficia di una nuova power unit che ha fatto crescere anche l'Alfa Romeo. Mercedes e A ...

In arrivo decreto Semplificazioni, nuove regole per i concorsi pubblici Entro la metà di aprile dovrebbe arrivare il Decreto Semplificazioni, in cui sarà ripreso anche il tema della class action, e le norme per sbloccare ...

