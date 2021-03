Le notizie del giorno, tre abbonamenti per vedere tutte le partite. Il racconto di Galliani sul Covid, la nuova squadra di Sarri (Di domenica 28 marzo 2021) tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. tifosi delle squadre di calcio saranno chiamati ai salti mortali per vedere tutte le partite della prossima stagione tra Serie A e Champions League. In totale serviranno tre abbonamenti. L’ultima notizia riguarda l’assegnazione a DAZN di tutte le partite del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024, si tratta di un vero ribaltone con Sky che dovrà accontentarsi solo di tre partite in co-esclusiva. Sky potrà contare però sull’Europa League la nuova Conference League e gran parte della Champions League, ma la miglior partita di ogni turno sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video: si tratta di 17 ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021)ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. tifosi delle squadre di calcio saranno chiamati ai salti mortali perledella prossima stagione tra Serie A e Champions League. In totale serviranno tre. L’ultima notizia riguarda l’assegnazione a DAZN diledel massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024, si tratta di un vero ribaltone con Sky che dovrà accontentarsi solo di trein co-esclusiva. Sky potrà contare però sull’Europa League laConference League e gran parte della Champions League, ma la miglior partita di ogni turno sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video: si tratta di 17 ...

