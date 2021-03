“Le mie nuove mani”. Gianni Morandi, la prima foto social senza le bende. Fiumi di affetto per il cantante (Di domenica 28 marzo 2021) Da qualche giorno Gianni Morandi è tornato sui social. Si era mostrato con le mani e le ginocchia fasciate nel primo video girato dalla moglie Anna, che lo ritraeva nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena mentre passeggiava nel corridoio: “Sì, sono stato veramente fortunato”, aveva detto il cantante. Accanto al video postato sui suoi profili social Morandi aveva scritto: “21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Da qualche giornoè tornato sui. Si era mostrato con lee le ginocchia fasciate nel primo video girato dalla moglie Anna, che lo ritraeva nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena mentre passeggiava nel corridoio: “Sì, sono stato veramente fortunato”, aveva detto il. Accanto al video postato sui suoi profiliaveva scritto: “21 marzo. È il primo giorno divera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. Lacosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal ...

