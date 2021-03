Lazio, rinnovo Inzaghi: l'incontro finale con Lotito di nuovo vicino (Di domenica 28 marzo 2021) Il copione è già scritto. Prepariamoci, come nella più onorata tradizione ci diranno che la Lazio e Inzaghi non si sono mai ritrovati imprigionati nella ragnatela dell'indecisione, che non hanno mai ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) Il copione è già scritto. Prepariamoci, come nella più onorata tradizione ci diranno che lanon si sono mai ritrovati imprigionati nella ragnatela dell'indecisione, che non hanno mai ...

Advertising

Solo_La_Lazio : ?? Ancora nulla sul fronte rinnovo #Inzaghi ?? E se andasse via, voi chi vorreste al suo posto? ??? Clik qui sotto e… - sportal_it : Lazio-Inzaghi, nuovo tentativo per il rinnovo - LALAZIOMIA : CdS | Rinnovo Inzaghi, si può - Dalla_SerieA : Mercato panchine. Gattuso: Samp e Lazio no, Fiorentina forse - - emanuele__Ti : @enricoI00 Stavano pranzando per festeggiare il rinnovo con il Barcellona, poi improvvisamente lo chiama Moratti e… -