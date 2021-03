L’azienda di Anagni che infiala Astrazeneca e le spedizioni verso la sede Usa di “carichi di ferro e acciaio” | la società nega | ma c’è un documento segnalato all’Agenzia delle Dogane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) C’è una segnalazioneche aggiunge un particolare su cosa accade nello stabilimento Catalent di, in provincia di Frosinone. Qui siil vaccinoe sempre qui sabato sono state trovate 29 milioni di dosi di cui nessuno sapeva nulla. Una scoperta che ha irritato e messo sull’allerta tutti i leader europei a partire da Mario Draghi: perché mai erano lì? E dove finiscono le dosi che non vengono consegnate all’Italia e all’Europa? In attesarisposte, ci sono un fatto inedito e una bugia. Dallo stabilimento della Catalent tra gennaio e marzo sono partitegli Stati Uniti alcunedi materiale che i doganieri ritengono ora di approfondire. Sentita da ilfattoquotidiano.it, ...