L'attacco dei giganti 4: nuovi episodi in arrivo nel 2022 per la stagione finale (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) L'attacco dei giganti 4 non terminerà con la puntata 75: lo studio MAPPA ha annunciato nuovi episodi, in arrivo durante l'inverno del 2022, per la stagione finale della popolare serie anime. L'attacco dei giganti 4 non finisce qui: nell'inverno 2022 la stagione finale dell'anime tornerà con nuovi episodi. L'annuncio è arrivato davvero a sorpresa da parte dello studio MAPPA alla fine della puntata 75, andata in onda oggi in Giappone. È stato questo VIDEO a far esultare i fan de L'attacco dei giganti in giro per il mondo, e a rendere tutto sommato l'addio a uno dei manga migliori degli ...

