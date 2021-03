L’America di Joe Biden si riprende l’Europa e la schiera contro la Cina e la Russia

Leggi su open.online

(Di domenica 28 marzo 2021) Dopo il vertice in Alaska con i funzionari cinesi, per niente costruttivo, il segretario di Stato Anthony Blinken è volato a Bruxelles per una settimana di incontri con i funzionari della Nato, dell’Unione europea e di alcuni Stati membri. Per Blinken la settimana si è rivelata più intensa e proficua del previsto, e ha preparato il terreno all’intervento del presidente Joeal Consiglio europeo. Anche se i 27 leader europei sono rimasti delusi di non ricevere sostegno sul fronte dei vaccini, Blinken esi sono assicurati la cooperazione dell’Ue in nome della salvaguardia e della protezione dei valori democratici dalle minacce interne ed esterne. Qualche mese fa le premesse erano diverse. Dopo la sconfitta di Trump, l’Ue aveva accolto con piacere la vittoria di, affermando però che i tempi erano cambiati, che ...