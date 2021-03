L’altra Campania – La Turris spreca troppo: solo pari con il Catanzaro (Di domenica 28 marzo 2021) Dal nostro inviato – Una Turris sprecona all’inverosimile non va oltre l’1-1 interno contro il Catanzaro. Un pari che, se alla vigilia poteva essere considerato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021) Dal nostro inviato – Unasprecona all’inverosimile non va oltre l’1-1 interno contro il. Unche, se alla vigilia poteva essere considerato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mariagraziacris : @AnnaMariaDeFalc Mia zia 85 anni(provincia d BN) l’ho prenotata il 1 marzo, convocata per 8 marzo e ricevuto 1 dose… - giuseppetat1 : @ansa_ambiente In Campania come in qualsiasi altra zona d'Italia inquinata.... Ridateci il vero ministro dell'ambie… - Agenpress : Elezioni Regionali: Ciriaco De Mita, “Vindice della Campania” - Piero351516325 : RT @Raffael31870221: @Piero351516325 Con l'attenuante che doveva dare l'esempio ...mo o ci considera ttt dei deficienti qui in Campania {[(… - Raffael31870221 : @Piero351516325 Con l'attenuante che doveva dare l'esempio ...mo o ci considera ttt dei deficienti qui in Campania… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra Campania Fragili, in Campania prenotazioni al rallentatore: settemila richieste su 55mila pazienti ilmattino.it