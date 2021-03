L' Aeronautica militare ' spegne' 98 candeline Gli auguri di Mattarella

Advertising

albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, rivedremo il mio volo del 2011 sull’Eurofighter Typhoon di… - Antonio_Tajani : 98 anni fa nasceva l’#Aeronautica militare.Auguri a tutte le donne e gli uomini dell’?@ItalianAirForce?.Onore ai ca… - ottopagine : Aeronautica Militare, Pucciarelli: '98 anni di storia' - ottopagine : L'Aeronautica Militare compie 98anni: gli auguri di Mattarella - NewsElezioni : Colle:'Da Aeronautica impegno pandemia' In un messaggio per il 98° anniversario dell'Aeronautica Militare,il presid… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica militare

Nel 98esimo anniversario della costituzione dellrinnovo il mio omaggio alla Bandiera di guerra della Forza Armata, simbolo dell unit del Paese e rivolgo il mio pensiero commosso alla memoria di tutti gli aviatori che hanno ...ROMA - 'Oggi celebriamo 98 anni di storia dell'. Un anniversario che cade in un momento eccezionalmente complicato per il nostro Paese, un'emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova la vita di tutti noi, ma che ...Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l’Aeronautica militare ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un ...Difesa: Sottosegretario Pucciarelli, auguri all’Aeronautica Militare, da 98 anni al servizio del Paese. Anniversario eccezionale.