Lady Gucci, Patrizia Reggiani racconta l’omicidio Gucci: la storia (Di domenica 28 marzo 2021) E’ una Patrizia Reggiani che non si nasconde, racconta quello che prova e quello che ha provato nel corso della sua vita piena di cose da dire e da narrare. Lo fa nel documentario Lady Gucci-La storia di Patrizia Reggiani disponibile sulla piattaforma streaming Discovery Plus. La ex moglie di Maurizio Gucci, in questo documentario ci mette la faccia e racconta quella che è la sua versione dei fatti in merito all’omicidio del padre delle sue due figlie. E ovviamente, nell’anno in cui in Italia si gira tra Roma e Milano il film Hous Of Gucci, che vedrà Lady Gaga protagonista della pellicola proprio nei panni di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) E’ unache non si nasconde,quello che prova e quello che ha provato nel corso della sua vita piena di cose da dire e da narrare. Lo fa nel documentario-Ladidisponibile sulla piattaforma streaming Discovery Plus. La ex moglie di Maurizio, in questo documentario ci mette la faccia equella che è la sua versione dei fatti in merito aldel padre delle sue due figlie. E ovviamente, nell’anno in cui in Italia si gira tra Roma e Milano il film Hous Of, che vedràGaga protagonista della pellicola proprio nei panni di ...

