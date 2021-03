La verità, vi prego, sulla psicoanalisi (Di domenica 28 marzo 2021) Ci sono tanti modi per trascorrere la domenica delle Palme. Io l’ho trascorsa in compagnia di Heinz Kohut e Otto Kernberg. Sì, perché ho avuto modo di interloquire con tantissimi psicoanalisti, ma questi due mi mancano. Il primo è morto nel 1981 e tra pochi mesi ricorrerà il quarantennale della morte; il secondo, ancora vivo, comunque me lo godrò nel libro di Manfred Lütz in uscita ad aprile, per Raffaello Cortina, dal titolo: “Dottor Kernberg, a cosa serve la psicoterapia? Riflessioni e ricordi di un grande clinico”. Quando il dialogo con due persone mi manca, vado a cercarlo e a crearlo nei libri che hanno scritto, nelle intuizioni cliniche avute, nel patrimonio inestimabile di cultura che sono stati in grado di generare. Appoggiandomi all’irrinunciabile Astrolabio, ho ripassato di Kohut “Lezioni di tecnica psicoanalitica. Le conferenze dell’Istituto di Chicago” e di Kernberg “Odio, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Ci sono tanti modi per trascorrere la domenica delle Palme. Io l’ho trascorsa in compagnia di Heinz Kohut e Otto Kernberg. Sì, perché ho avuto modo di interloquire con tantissimi psicoanalisti, ma questi due mi mancano. Il primo è morto nel 1981 e tra pochi mesi ricorrerà il quarantennale della morte; il secondo, ancora vivo, comunque me lo godrò nel libro di Manfred Lütz in uscita ad aprile, per Raffaello Cortina, dal titolo: “Dottor Kernberg, a cosa serve la psicoterapia? Riflessioni e ricordi di un grande clinico”. Quando il dialogo con due persone mi manca, vado a cercarlo e a crearlo nei libri che hanno scritto, nelle intuizioni cliniche avute, nel patrimonio inestimabile di cultura che sono stati in grado di generare. Appoggiandomi all’irrinunciabile Astrolabio, ho ripassato di Kohut “Lezioni di tecnica psicoanalitica. Le conferenze dell’Istituto di Chicago” e di Kernberg “Odio, ...

Advertising

HuffPostItalia : La verità, vi prego, sulla psicoanalisi - masiscem : @toradol_ Tu sei la mia vita, altro io non ho; Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò… - xparoledicarta : ???????????????????????? #amici20 è ora di dire un paio di verità, ma voi vi prego continuate a dire che i vostri pupilli vinco… - xjwalls : @guacandro amo ti prego non capisco come sia possibile.che poi amo devo dirti la verità,a me martina nei latini pia… - mmartina27 : “ha votato l’ormone” DILLO PIÙ FORTE TI PREGO, IL MONDO DELLA DANZA SA E HA BISOGNO DI QUALCUNO CHE DICA LA VERITÀ… -

Ultime Notizie dalla rete : verità prego La verità, vi prego, sulla psicoanalisi La verità, vi prego, sulla psicoanalisi, verrebbe da scrivere, non la verità della psicoanalisi e degli psicoanalisti. Sentite Kohut: 'La vergogna viene dal fallimento di tutte quelle esperienze ...

Paolo Viviano: il no vax pentito che corre a farsi vaccinare contro il coronavirus Era la verità. E io ce l'avevo davanti agli occhi. Ho avuto paura'. Per questo ha finalmente capito ... Prego? "Mio figlio è un operatore socio sanitario, lavora qui. Per di più in un reparto Covid. E ...

“Il poeta è il quadrato della verità”. Un libro di Giorgio Caproni Pangea.news La, vi, sulla psicoanalisi, verrebbe da scrivere, non ladella psicoanalisi e degli psicoanalisti. Sentite Kohut: 'La vergogna viene dal fallimento di tutte quelle esperienze ...Era la. E io ce l'avevo davanti agli occhi. Ho avuto paura'. Per questo ha finalmente capito ...? "Mio figlio è un operatore socio sanitario, lavora qui. Per di più in un reparto Covid. E ...