La storia incredibile di Antonio Sena: precipita col suo aereo e sopravvive 36 giorni solo nella giungla (Di domenica 28 marzo 2021) Antonio Sena, 36 anni, è sopravvissuto allo schianto del suo Cessna 210 nel cuore dell'Amazzonia . Ma non solo: si è salvato camminando per oltre un mese attraverso quella foresta rigogliosa e ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021), 36 anni, è sopravvissuto allo schianto del suo Cessna 210 nel cuore dell'Amazzonia . Ma non: si è salvato camminando per oltre un mese attraverso quella foresta rigogliosa e ...

Advertising

NetflixIT : Esattamente le nostre facce dopo aver visto le 11 nomination de L'incredibile storia dell'Isola delle Rose ai David… - SkyArte : Tanti auguri a #YayoiKusama, artista dall’incredibile storia personale, fatta di sofferenze e difficoltà, che però… - TerraDiPalma : RT @MuseoCanapa: @IreneCafarelli @FareValnerina @analphabeta Cerca la storia di Guerrino e poi facci sapere! Noi l'adoriamo ma, naturalment… - Fra_dal1897 : Penso che stasera mi (ri)guarderò il primo episodio di Demon Slayer. Non tanto per la storia in sé (a me l'anime pi… - GigiGx : L'incredibile storia di oggi: @WindTreOfficial sta impedendo a mezza Italia di usare il sito @Twitch_Italy per dell… -