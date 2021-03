La storia di Annibale Cassano: "Da medico a paziente, me la sono vista brutta" (Di domenica 28 marzo 2021) La storia di Annibale Cassano, medico di Castellaneta che ha allontanato la pensione dopo avere lottato sette mesi contro il Covid-19. Per mesi lotta col Covid, guarisce e torna in corsia: medico rifiuta pensione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021) Ladidi Castellaneta che ha allontanato la pensione dopo avere lottato sette mesi contro il Covid-19. Per mesi lotta col Covid, guarisce e torna in corsia:rifiuta pensione su Notizie.it.

