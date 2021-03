La star di Hollywood che si fa “succhiare il sangue” | Lo strano caso (Di domenica 28 marzo 2021) Una famosa star di Hollywood ha confessato durante un’intervista di farsi ‘succhiare il sangue’. Andiamo a vedere di chi si tratta Walk Of Fame (Pixabay)Come tutti ben sanno, Hollywood è il simbolo per eccellenza del mondo dello spettacolo. Nel noto quartiere di Los Angeles infatti, si tiene ogni anno la tradizionale cerimonia della consegna degli ambitissimi Premi Oscar. Grazie al fascino scaturito da ciò, un’infinità di turisti si reca qui per ammirare i luoghi principali della zona, tra cui la celebre “Walk of fame”, una strada ricoperta da stelle al cui interno sono inseriti i nomi dei principali attori del panorama mondiale. Le varie star internazionali così, hanno il modo di rimanere ben impresse nella storia. Tuttavia molte di esse, oltre al loro straordinario ... Leggi su kronic (Di domenica 28 marzo 2021) Una famosadiha confessato durante un’intervista di farsi ‘il’. Andiamo a vedere di chi si tratta Walk Of Fame (Pixabay)Come tutti ben sanno,è il simbolo per eccellenza del mondo dello spettacolo. Nel noto quartiere di Los Angeles infatti, si tiene ogni anno la tradizionale cerimonia della consegna degli ambitissimi Premi Oscar. Grazie al fascino scaturito da ciò, un’infinità di turisti si reca qui per ammirare i luoghi principali della zona, tra cui la celebre “Walk of fame”, una strada ricoperta da stelle al cui interno sono inseriti i nomi dei principali attori del panorama mondiale. Le varieinternazionali così, hanno il modo di rimanere ben impresse nella storia. Tuttavia molte di esse, oltre al loro straordinario ...

Advertising

racheleroncuzzi : RT @Droghiere: O mi vesto come una star di Hollywood, o come un tossico dipendente senzatetto. E no, non c'è una via di mezzo. - morettweet : @magicabionda Eh ma adesso ci sono i buoni alla casa bianca e le star di Hollywood dormono - Emanuelagalass : RT @Droghiere: O mi vesto come una star di Hollywood, o come un tossico dipendente senzatetto. E no, non c'è una via di mezzo. - eliisabrunoni : RT @Droghiere: O mi vesto come una star di Hollywood, o come un tossico dipendente senzatetto. E no, non c'è una via di mezzo. - vaynmalikk : RT @Droghiere: O mi vesto come una star di Hollywood, o come un tossico dipendente senzatetto. E no, non c'è una via di mezzo. -