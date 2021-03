La Sirenetta | in Italia le riprese del live action Disney?

Leggi su movieplayer

(Di domenica 28 marzo 2021) A quanto pare, ledelLapotrebbero tenersi anche ine, in modo particolare, in Sardegna: siete pronti ad accogliere le star di Hollywood? Secondo quanto riportato da Ansa, lede Lapotrebbero sbarcare anche ine, in modo particolare, in Sardegna. Stando a questa ipotesi, per il nuovo, alcuni tra i pesi massimi di Hollywood sarebbero attesi nella straordinaria isolana. Lein Sardegna de Lapotrebbero avere inizio già a maggio e si terrebbero tra Santa Teresa Gallura, Castelsardo e Golfo Aranci, luoghi in cui alloggerebbero il ...