La sequestra e la costringe a camminare nuda nel bosco | arrestato dai carabinieri

(Di domenica 28 marzo 2021) Una vergognosa storia di violenza fisica e psicologica quella andata in atto nel bresciano, conclusa con una caccia all'uomo estesa su tutta la provincia. Idelle stazioni di Orzinuovi, ...

abbati_ugo : RT @globalistIT: - Max_Deidda : RT @Corriere: Brescia, sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nei boschi: arrestato un 25enne - Alteo13290542 : RT @Corriere: Brescia, sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nei boschi: arrestato u... - Corriere : Brescia, sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nei boschi: arrestato un 25enne - Piergiulio58 : Pompiano, sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nei boschi: arrestato un 25enne-… -

Ultime Notizie dalla rete : sequestra costringe

Una vergognosa storia di violenza fisica e psicologica quella andata in atto nel bresciano, conclusa con una caccia all'uomo estesa su tutta la provincia. I carabinieri delle stazioni di Orzinuovi, ...Un 25enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente: l'uomo, dopo che lei gli aveva comunicato la volontà di lasciarlo, l'ha costretta prima a salire ...Lei aveva detto di volerlo lasciare e nei giorni scorsi avevano avuto un brutto litigio segnalato alle forze dell'ordine. Una caccia all'uomo terminata con l'arresto ...Un 25enne di Pompiano, nel Bresciano, è stato arrestato per sequestro di persona dopo aver trascinato nei boschi della Valsabbia la compagna. L’uomo pretendeva dalla compagna che lei si scusasse per l ...