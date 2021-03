La sanità accende il Consiglio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sanità accende

Il Mattino

Amareggiato Iannotti, così come parte della minoranza, non ha risparmiato le proprie considerazioni sull'attuale gestione sanitaria regionale definendola "fallimentare" e che, in tema di, ha ...... al Procuratore Nicola Gratteri la nota con cui il consigliere comunale Eugenio Riccio, ... di Igiene ePubblica, al sindaco Sergio Abramo, nella quale si certifica il fallimento dell'Asp ...