La Red Bull ferma Verstappen, la Mercedes esalta Hamilton: Ferrari inizio ok (Di domenica 28 marzo 2021) Max Verstappen beffato, Lewis Hamilton sempre più nella storia. Nella prima gara del Mondiale di Formula 1 c’è tutta l’essenza di una F1 che ha tenuto incollato milioni di telespettatori davanti alla televisione: perché sino all’ultimo giro ancora non si conosceva il nome del vincitore. Eppure Max Verstappen era riuscito nel sorpasso dopo aver montato le gomme hard nuove, ma per il team il sorpasso in curva 4 non è stato regolare: team radio, ordine di cedere la posizione con la convinzione di andare a riprendere il sette volte campione del Mondo. Ma negli ultimi giri esce fuori la leggenda di un Hamilton semplicemente perfetto. Ed è vittoria. Che vale molto di più dei 25 punti conquistati: è un vero e proprio messaggio alla concorrenza. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA PILOTI RED Bull OTTIMISTA – Il ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Maxbeffato, Lewissempre più nella storia. Nella prima gara del Mondiale di Formula 1 c’è tutta l’essenza di una F1 che ha tenuto incollato milioni di telespettatori davanti alla televisione: perché sino all’ultimo giro ancora non si conosceva il nome del vincitore. Eppure Maxera riuscito nel sorpasso dopo aver montato le gomme hard nuove, ma per il team il sorpasso in curva 4 non è stato regolare: team radio, ordine di cedere la posizione con la convinzione di andare a riprendere il sette volte campione del Mondo. Ma negli ultimi giri esce fuori la leggenda di unsemplicemente perfetto. Ed è vittoria. Che vale molto di più dei 25 punti conquistati: è un vero e proprio messaggio alla concorrenza. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA PILOTI REDOTTIMISTA – Il ...

Agenzia_Ansa : Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bu… - rtl1025 : ?? Lewis #Hamilton ha vinto il #GpBahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di #Formula1. Seconda la Red Bul… - GaeCutello : @PeppinInter Non credo, Red bull si è molto avvicinata, credo che lotteranno molto quest'anno. - mattiamaestri46 : @SmilexTech Secondo me la Red bull ha sbagliato completamente la strategia - IvoAyrton : RT @SmilexTech: Nessuna grande sorpresa nemmeno oggi. Che in gara MER fosse più vicina a RBR era già chiaro venerdì dopo le PL2 e gli ottim… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull Verstappen commenta: "Un peccato, ma dobbiamo guardare il lato positivo" Max Verstappen si porta a casa questo 2° posto, con un pizzico di amarezza ma con la convinzione di avere tra le mani un'ottima Red Bull. Rivivi il GP del Bahrain F1: guarda la partenza e l'arrivo ...

Formula 1, è Hamilton ad aggiudicarsi il GP del Bahrain, prima gara della stagione 2021 Ma il sorpasso di Verstappen, che nel frattempo si stava involando, non è apparso regolare al team Red Bull e dai box è arrivata la comunicazione al pilota di lasciar passare Hamilton che, ...

Il colosso Red Bull in trattativa per l’Hannibal di Monfalcone Il Piccolo F1, Gp Bahrain: Alonso da applausi, weekend da dimenticare per Vettel! Vettel ed Alonso: due campioni del mondo e due ex ferraristi impegnati in nuove sfide, in un confronto che si è privato di dare due esiti diversi.

L’Opera Beffa Dubito che a Milton Keynes decideranno di appendere una bandiera, come fece la Ferrari all’ingresso della Gestione Sportiva dopo la vittoria fantasma di Canada 2019. Le circostanze sono abbastanza sim ...

Max Verstappen si porta a casa questo 2° posto, con un pizzico di amarezza ma con la convinzione di avere tra le mani un'ottima. Rivivi il GP del Bahrain F1: guarda la partenza e l'arrivo ...Ma il sorpasso di Verstappen, che nel frattempo si stava involando, non è apparso regolare al teame dai box è arrivata la comunicazione al pilota di lasciar passare Hamilton che, ...Vettel ed Alonso: due campioni del mondo e due ex ferraristi impegnati in nuove sfide, in un confronto che si è privato di dare due esiti diversi.Dubito che a Milton Keynes decideranno di appendere una bandiera, come fece la Ferrari all’ingresso della Gestione Sportiva dopo la vittoria fantasma di Canada 2019. Le circostanze sono abbastanza sim ...