La Rappresentante Di Lista | musica per un futuro ecologico di M Garofalo

(Di domenica 28 marzo 2021) (di Mauro) Nel marzo 2020 dovevano essere all’Alcatraz di Milano, ma tutti i live del mondo sono stati annullati causa Covid-19. Ora, dopo aver partecipato a Sanremo, il loro ultimo album My Mamma (Woodworm Publishing) è il vinile più venduto in Italia: Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina, in arte LaDi. Un gruppo il cui nome si deve (anche) al rapporto con l’ambiente: la band si chiama così per un’intuizione della cantante che, per votare al referendum abrogativo sull’energia nucleare del 2011, si candidò appunto come “di” perché era lontana da casa. Dirompenti, alternativi, teatrali, understatement. Testi impegnati, sociali, intimi, pop senza mai dimenticare il folk, la dance, i balli in piazza. Il progetto LRDL nasce dall’incontro fra ...

..."Musica leggerissima" (n.1 overall) = 2) FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ - "Chiamami per nome" (2) = 3) IRAMA - "La genesi del tuo colore" (5) = 4) ANNALISA - "Dieci" (7) = 5) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA-...... mentre troviamo al quinto posto La genesi del tuo colore di Irama, al settimo Dieci di Annalisa e all'ottavo Amare de La Rappresentante di Lista. Per quanto riguarda la classifica dei vinili, il ...Ora, dopo aver partecipato a Sanremo, il loro ultimo album My Mamma (Woodworm Publishing) è il vinile più venduto in Italia: Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina, in arte La Rappresentante ...