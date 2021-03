La questione femminile spacca l'Italia. Quote di genere bocciate dal 60 per cento (Di domenica 28 marzo 2021) In questo ultimo periodo è diventata prevalente la questione femminile , rilanciata prima dalla polemica all'interno del Pd quando nella squadra del governo Draghi non aveva trovato posto nessuna ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) In questo ultimo periodo è diventata prevalente la, rilanciata prima dalla polemica all'interno del Pd quando nella squadra del governo Draghi non aveva trovato posto nessuna ...

Advertising

Roberto53130992 : @JEANK115 @repubblica Credi che la questione femminile sia qualcosa un po piu seria di questi flash giormalistici.p… - GibGioia : RT @BzBroono: Ascolti le AllNews in tv che non hanno interventi del pubblico e si parla di Covid, di Covid e tra un talk e l'altro anche di… - maurizior1 : RT @BzBroono: Ascolti le AllNews in tv che non hanno interventi del pubblico e si parla di Covid, di Covid e tra un talk e l'altro anche di… - follevolo : RT @Michele02828265: Interessante articolo sulla questione femminile. Come sempre @valigiablu ci regala contributi preziosi La lotta femm… - PaoloBorg : @DimpeIl E invece ti dico che si sono dimesse di loro iniziativa e pure contente e LIBERE di decidere che quella ba… -