La prima foto del nuovo royal baby di Svezia, Julian Herbert Folke (Di domenica 28 marzo 2021) Julian Herbert Folke, questo il nome del figlio di Carl Philip e Sofia di Svezia, venuto al mondo venerdì 26 marzo. Il nome è stato annunciato al Governo, come da prassi, dal re Carl Gustav, che ha anche comunicato il titolo del nuovo principino di casa, duca di Halland. Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Julian Herbert Folke, questo il nome del figlio di Carl Philip e Sofia di Svezia, venuto al mondo venerdì 26 marzo. Il nome è stato annunciato al Governo, come da prassi, dal re Carl Gustav, che ha anche comunicato il titolo del nuovo principino di casa, duca di Halland.

Advertising

Corriere : Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» - casertafocus : JUVECASERTA ACCADEMY – Buona la prima di Mastroianni, Mandic ancora mattatore: bianconeri corsari a Venafro GUARDA… - _gi_91_ : RT @FEARL0UIS: comunque prima o poi louis ed harry dovranno pagarmi una visita oculistica per lo sforzo che ogni volta i miei occhi devono… - taetaetaetaekok : @JiminsWifeIsHe1 Li ho visto la prima volta con idol, ma non so dire chi mi avesse colpito di più...poi qualche gio… - VersiniG : RT @Manush_____: Che ne dite come prima foto di un ricchissimo shooting super hot? Sul mio ?? -