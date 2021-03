La peste del 1656 a Roma e a Napoli: parlarne era rischioso come ammalarsi (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la peste del 1630, che alla fine interessò tutta l’Italia a più riprese, fino alla sua estinzione che avvenne, a seconda dei luoghi, fra il 1632 ed il 1634, seguirono successivamente altre epidemie. La prima fu la peste di Siviglia, la più grande epidemia di peste che colpì la città di spagnola, causando la morte di almeno 60.000 persone, pari a circa il 46% della popolazione cittadina di quel tempo. Ben più estesa e virulenta fu l’epidemia che, fra il 1656 e il 1657, colpì alcuni Stati italiani. Il punto di origine fu la Sardegna, dove iniziò già dal 1652 e dove provocò la morte di circa il 50% della popolazione. Nell’aprile 1656, portata dalle navi, l’epidemia raggiunse Napoli e successivamente il resto del Regno. In seguito, risalendo la penisola, il morbo raggiunse a maggio lo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo ladel 1630, che alla fine interessò tutta l’Italia a più riprese, fino alla sua estinzione che avvenne, a seconda dei luoghi, fra il 1632 ed il 1634, seguirono successivamente altre epidemie. La prima fu ladi Siviglia, la più grande epidemia diche colpì la città di spagnola, causando la morte di almeno 60.000 persone, pari a circa il 46% della popolazione cittadina di quel tempo. Ben più estesa e virulenta fu l’epidemia che, fra ile il 1657, colpì alcuni Stati italiani. Il punto di origine fu la Sardegna, dove iniziò già dal 1652 e dove provocò la morte di circa il 50% della popolazione. Nell’aprile, portata dalle navi, l’epidemia raggiunsee successivamente il resto del Regno. In seguito, risalendo la penisola, il morbo raggiunse a maggio lo ...

Orni91244483 : RT @HandeEKerem1: non voglio fare la peste del male augurio ma non credo arriveremo a due milioni purtroppo siamo lenti e pochi e quelli po… - AssizaBogdan : RT @HandeEKerem1: non voglio fare la peste del male augurio ma non credo arriveremo a due milioni purtroppo siamo lenti e pochi e quelli po… - Eda21121731 : RT @HandeEKerem1: non voglio fare la peste del male augurio ma non credo arriveremo a due milioni purtroppo siamo lenti e pochi e quelli po… - mochizamperoli : RT @HandeEKerem1: non voglio fare la peste del male augurio ma non credo arriveremo a due milioni purtroppo siamo lenti e pochi e quelli po… - Silvia18101 : RT @HandeEKerem1: non voglio fare la peste del male augurio ma non credo arriveremo a due milioni purtroppo siamo lenti e pochi e quelli po… -

Ultime Notizie dalla rete : peste del Covid: "Anatomia di un complotto' a Presa Diretta La Peste Nera del XIV secolo uccise nella sola Europa un terzo degli abitanti in appena tre anni, dal 1347 al 1350, mietendo secondo le stime degli storici 25 milioni di morti su un totale di circa ...

Economie di libertà: presentato il progetto antiusura e antiracket che unisce Calabria e Basilicata ...e Borsellino - a ridosso degli anni in cui Montescaglioso era afflitta da una terribile peste ... Chi è afflitto dal grande morbo dell'usura o del racket ne esce se accompagnato da chi lo aiuta ad ...

La peste in Manzoni, Boccaccio, Tucidide, Lucrezio e Camus Studenti.it Il vaccino agli insegnanti tra file e assembramenti Confusione e proteste sotto il sole all’esterno dell’hub nell’ex concessionaria Dalle 9 del mattino a dopo le 17 dosi Astrazeneca e Pfizer a 580 persone ...

Pasqua tra i capolavori dello spirito: itinerario nell’arte delle chiese di Vercelli La Pasqua è ormai vicina. L’emergenza sanitaria colora di rosso tutta l’Italia: sono vietati spostamenti e viaggi di piacere. Perché non approfittare di queste restrizioni per «visitare» Vercelli? Con ...

LaNeraXIV secolo uccise nella sola Europa un terzo degli abitanti in appena tre anni, dal 1347 al 1350, mietendo secondo le stime degli storici 25 milioni di morti su un totale di circa ......e Borsellino - a ridosso degli anni in cui Montescaglioso era afflitta da una terribile... Chi è afflitto dal grande morbo dell'usura oracket ne esce se accompagnato da chi lo aiuta ad ...Confusione e proteste sotto il sole all’esterno dell’hub nell’ex concessionaria Dalle 9 del mattino a dopo le 17 dosi Astrazeneca e Pfizer a 580 persone ...La Pasqua è ormai vicina. L’emergenza sanitaria colora di rosso tutta l’Italia: sono vietati spostamenti e viaggi di piacere. Perché non approfittare di queste restrizioni per «visitare» Vercelli? Con ...