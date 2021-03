La ministra Lamorgese | ' Non è il momento di mollare | spero in un' estate libera'

(Di domenica 28 marzo 2021) I primi segnali di ripresa ci sono stati ma non basta per aprire tutto e vivere piùmente: serve un altro ulteriore step nei dati e questo può avvenire solo continuando a comportarci nelle ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Lamorgese: 'Liberi per l'estate? Sono fiduciosa': La ministra dell’Interno: 'Non è il momento di mollare'… - globalistIT : - MariaLatella : RT @Radio24_news: Ospite del @Caffedelladome1 di @MariaLatella oggi alle 10 su #Radio24 la Ministra degli Interni @Viminale Luciana #Lamorg… - NessunaPerfetta : RT @Radio24_news: Ospite del @Caffedelladome1 di @MariaLatella oggi alle 10 su #Radio24 la Ministra degli Interni @Viminale Luciana #Lamorg… - NessunaPerfetta : RT @MariaLatella: @Radio24_news tra poco alle 10 la ministra Luciana Lamorgese a il Caffè della domenica. Vi aspetto -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Lamorgese

... serve un altro ulteriore step nei dati e questo può avvenire solo continuando a comportarci nelle regole e grazie a una vaccinazione rapida ed efficace." Ladell'Interno Luciana...'Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare'. Così ladell'Interno Lucianaospite del Caffé della domenica di Maria Latella su Radio 24 a proposito di misure e controlli in vista della Pasqua. 'Serve uno scarto in più verso una ...La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha parlato in termini fiduciosi della pandemia, a proposito dei controlli previsti per la domenica di Pasqua: “Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ..."Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ospite del Caffé della domenica di ...