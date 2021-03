La leggenda di Tombi!

Leggi su eurogamer

(Di domenica 28 marzo 2021) Capelli rosa, canini affilati, postura ferale, calzoncini corti. Già, oggi parliamo di, un videogioco divenuto cult fra i veterani dell'epoca PSX, un titolo che per qualche arcano motivo ha scavato un solco profondissimo nel cuore di milioni di appassionati, travolgendo un'intera generazione con le sue atmosfere colorate, fra musiche festanti e avventure scanzonate. Ma vi siete mai chiesti che cos'è veramente? Da dove è sbucato? È stato un successo o un fallimento? Come mai la suasi è interrotta così presto? Perché ha ottenuto una tale diffusione nel sottobosco underground? Perché non esiste un remake? Beh, è una storia molto lunga, e dovete sapere che tutto ha avuto inizio da... Resident Evil. E no, non stiamo scherzando.è un videogioco a piattaforme con qualche contaminazione RPG ...