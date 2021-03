La Lega ' assalta' il governo Draghi sul Covid | ' Senza riaperture bisogna votare contro il decreto'

(Di domenica 28 marzo 2021) Hanno mandato avanti il 'cane sciolto' per far passare la linea del partito come una ipotesi personale. Ma è chiaro che dietro ci sono i fan di Bolsonaro e Trump, ossia i peggiori nella lotta alla ...

Advertising

planetpaul65 : RT @globalistIT: - Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Lega assalta

Globalist.it

outstream Parole di Claudio Borghi, parlamentare dellain una intervista al Corriere della Sera. "Invece è tutto demandato ai tecnici, nelle cui cabine di regia non si raggiunge nemmeno l'......di tornare in azione arriva nel momento in cui un gruppo di terroristi nord coreanila Casa ... Ultimo, trasferito al Nucleo Ecologico,con il piccolo Diego, la cui mamma e' legata ad un ...L'ex Carroccio con un piede al governo e l'altro all'opposizione manda in avanscoperta Claudio Borghi: "Bisogna spazzare via la cabina di regia per riportare la decisione nelle commissioni parlamentar ...A luglio Star Comics pubblicherà One Piece Z: Il Film - Anime Comics, trasposizione a fumetti del film ispirato al manga di Eiichiro Oda ...