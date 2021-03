La Jomi Salerno batte Brixen di misura e consolida il primato in classifica

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLacon il risultato finale di 24 – 23 eil. Due punti pesanti per la formazione guidata in panchina da coach Laura Avram che sale a quota 35 e posiziona una mattonella pesante nell’accesso ai play off da capolista della Serie A Beretta. Onore e merito comunque al, giunto in Campania senza Ghilardi ed Hilber, che ha venduto cara la pelle in un match tutto sommato equilibrato. Il match andato in scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo è vietato ai deboli di cuore con continui ribaltamenti di fronte e reti da una parte e dall’altra. Il primo tempo si chiude però conavanti con il risultato di 13 – 11. Nel secondo tempo la gara sembra girare in favore di capitan ...

