La grandine è un fenomeno atmosferico | che fare durante una grandinata?

Advertising

elena_milanese : 'In tutto il mondo, le donne devono vedersela con l’idea che la violenza nei loro confronti sia inevitabile, un fen… -

Ultime Notizie dalla rete : grandine fenomeno

Meteo Giornale

Laimbianca il paesaggio; panico a Trepunti per possibili danni alle automobili Stando a ... ma si sarebbe trattato di untalmente intenso che sarebbe riuscita ad imbiancare Trepunti ...Il termine amatoriale spiegherebbe ilmetereologico in questione: non è neve, non è esattamente: è un misto di pioggia e neve sciolta che sul parabrezza dell'auto s'infrange, ...Raffica di tornado e grandine violentissimi negli Stati Uniti. Decollata la stagione dei tornado e degli eventi meteo estremi.Forti tempeste hanno colpito pesantemente l’area meridionale degli Stati Uniti, verso il Golfo del Messico. Il violento maltempo ha prodotto grandine grossa, ed ancora trombe d’aria, che negli USA son ...