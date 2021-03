“La ferita della carne e la Resurrezione”, personale di Giovanni Viola alla Galleria Lo Magno arte contemporanea (Di domenica 28 marzo 2021) Modica (RG) – Dal 2 aprile al 15 maggio la Galleria Lo Magno arte contemporanea ospiterà nei propri locali di via Risorgimento 91-93 la personale di Giovanni Viola dal titolo “La ferita della carne e la Resurrezione” (inaugurazione venerdì 2, ore 16; visite su prenotazione). La mostra è a cura di Giuseppe Lo Magno.L’artista, in occasione della Pasqua, propone una riflessione sul tema della Resurrezione attraverso la rilettura di due tra le più celebri opere di Caravaggio: L’incredulità di San Tommaso e la Cena di Emmaus. Sarà pure presente un lavoro dedicato alla luce del cielo, tematica cara all’artista e che connette ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 marzo 2021) Modica (RG) – Dal 2 aprile al 15 maggio laLoospiterà nei propri locali di via Risorgimento 91-93 ladidal titolo “Lae la” (inaugurazione venerdì 2, ore 16; visite su prenotazione). La mostra è a cura di Giuseppe Lo.L’artista, in occasionePasqua, propone una riflessione sul temaattraverso la rilettura di due tra le più celebri opere di Caravaggio: L’incredulità di San Tommaso e la Cena di Emmaus. Sarà pure presente un lavoro dedicatoluce del cielo, tematica cara all’artista e che connette ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La Ferita' sulla facciata di Palazzo Strozzi, l'installazione di JR per riflettere sull'accessibilità ai luoghi de… - PietroMazzara : 10k di multa ad #Arslan dell’Udinese per aver colpito al volto un addetto alla sicurezza della Soc. Milan che si st… - jadelim102 : RT @palazzostrozzi: 'La Ferita' è ora svelata! La monumentale installazione di @JRart è uno squarcio sulla facciata di Palazzo Strozzi che… - _FEDERATTA_ : @marziana67 Grazieeee per la meravigliosa visione prima della buonanotte?? ho la tl piena di video del 4 Dicembre...… - MalgoPiet : RT @palazzostrozzi: 'La Ferita' è ora svelata! La monumentale installazione di @JRart è uno squarcio sulla facciata di Palazzo Strozzi che… -