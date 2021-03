La doppiezza salviniana

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 marzo 2021) Avendo cavalcato tutti gli istinti più basic, i sentimenti più assatanati e le scorciatoie politiche più avventurose, non c’è da sorprendersi che Salvini venga sbertucciato dagli avversari perché adesso è costretto a barcamenarsi tra presente e passato, tra quanto predicava senza remore ieri (l’Italexit, i porti chiusi, la tassa piatta, il vaccino russo) e ciò che invece sta razzolando da quando è tornato nella famosa stanza dei bottoni. È un po’ come sparare sulla Croce Rossa: un bersaglio talmente facile da mettere nel mirino, così maramaldesco su cui sfogarsi, che nemmeno i sadici ci proverebbero gusto. Anzi, il Capitano suscita quasi un filo di tenerezza quando cerca di argomentare come Mario Draghi (rispetto al predecessore Giuseppe Conte) abbia incarnato già una grande svolta in positivo per l’Italia e il nuovo governo (nonostante conservi a bordo Cinque stelle e Pd) stia ...