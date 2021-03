La Domenica delle Palme ci riappacifica col pallone

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 marzo 2021) Unasenza il nostrocicon i deliri di un anno covidiano che ha lasciato chiuse le porte ma ha aperto le finestre su polemiche senza fine. Sono venuti fuori tutti i filosofi della morale, quelli del “giusto e sbagliato” ma più che altro farisei dell’informazione. “Voi siete i peggiori, odiate il Napoli, noi i migliori”. Nell’antica Grecia l’ypokrites era l’attore, colui che finge, che pretende di essere riconosciuto per ciò che non è. Ed infatti se le critiche a Gattuso sono state viste come una eccessiva volontà di distruzione anziché come una lucida analisi di coscienza, gli attori recitano scordandosi le basi della etica. Il riconoscimento del lavoro altrui. Condivisibile o meno, opinabile e serio, lecito, democratico. Sul palco dei trasformisti recitano a ...