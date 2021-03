La DAD ha avuto effetto devastante su studenti dei CPIA, numerosi gli abbandoni. Lettera (Di domenica 28 marzo 2021) inviata da Sergio Fuccio - Sono un docente di ruolo della scuola secondaria superiore con incarico ai corsi di istruzione agli adulti. Ho sentito della riapertura delle scuole dopo Pasqua per quanto riguarda le materne e la primaria e vedo con rammarico che mai si parla dell’istruzione agli adulti, sembra proprio che l’istruzione agli adulti sia una sorta di entità ectoplasmatica all’interno della scuola italiana, nonostante le recenti direttive europee e nazionali stimolino la diffusione e la crescita di questa parte essenziale della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) inviata da Sergio Fuccio - Sono un docente di ruolo della scuola secondaria superiore con incarico ai corsi di istruzione agli adulti. Ho sentito della riapertura delle scuole dopo Pasqua per quanto riguarda le materne e la primaria e vedo con rammarico che mai si parla dell’istruzione agli adulti, sembra proprio che l’istruzione agli adulti sia una sorta di entità ectoplasmatica all’interno della scuola italiana, nonostante le recenti direttive europee e nazionali stimolino la diffusione e la crescita di questa parte essenziale della scuola. L'articolo .

