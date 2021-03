La commozione di Maria per l’eliminazione di Leonardo: dolci parole per il cantante di Amici 20 (Di domenica 28 marzo 2021) Nella puntata del 27 marzo 2021 di Amici 20, a lasciare la scuola di Maria de Filippi è stato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi ha perso il ballottaggio con Aka7even e ha dovuto lasciare il programma. Anche in questa occasione, essendo la puntata registrata, è stata Maria de Filippi a dare l’esito del voto della giuria e lo ha fatto dopo che i ragazzi erano arrivati in casetta. Sia Leonardo che Aka, erano molto in ansia per questa eliminazione e si sono lasciati andare alla commozione. Non hanno nascosto le loro lacrime davanti ai compagni che hanno cercato di confortarli con le loro parole. E’ stata poi Maria a rivelare quello che era successo e a fare il nome del concorrente che ha dovuto lasciare Amici ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) Nella puntata del 27 marzo 2021 di20, a lasciare la scuola dide Filippi è statoLamacchia. Ildi Rudy Zerbi ha perso il ballottaggio con Aka7even e ha dovuto lasciare il programma. Anche in questa occasione, essendo la puntata registrata, è statade Filippi a dare l’esito del voto della giuria e lo ha fatto dopo che i ragazzi erano arrivati in casetta. Siache Aka, erano molto in ansia per questa eliminazione e si sono lasciati andare alla. Non hanno nascosto le loro lacrime davanti ai compagni che hanno cercato di confortarli con le loro. E’ stata poia rivelare quello che era successo e a fare il nome del concorrente che ha dovuto lasciare...

