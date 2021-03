La bufala dei tamponi cancerogeni (Di domenica 28 marzo 2021) Una bufala nata dal complottismo e diventata virale per via della pigrizia di non voler approfondire – consultando documenti reali – la storia dell’ossido di etilene utilizzato durante la fase di sterilizzazione dei tamponi per diagnosticare la positività (o negatività) al Sars-CoV-2. Sono questi i due ingredienti principali dell’ultimo piatto cospirazionista presentato sulla tavola apparecchiata sui social. E chi l’ha condiviso ha deciso di ingurgitare l’ennesima fake news senza neanche assaporarla. Ma ci sono spiegazioni ufficiali che possono farci stare tranquilli. LEGGI ANCHE > La bufala dei medici della peste comparsi a Roma, in Calabria e in Emilia-Romagna Partiamo da una serie di post che stanno circolando negli ultimi giorni su Facebook, Instagram, Twitter e anche nelle chat Whatsapp. Questa immagine è una delle più ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 28 marzo 2021) Unanata dal complottismo e diventata virale per via della pigrizia di non voler approfondire – consultando documenti reali – la storia dell’ossido di etilene utilizzato durante la fase di sterilizzazione deiper diagnosticare la positività (o negatività) al Sars-CoV-2. Sono questi i due ingredienti principali dell’ultimo piatto cospirazionista presentato sulla tavola apparecchiata sui social. E chi l’ha condiviso ha deciso di ingurgitare l’ennesima fake news senza neanche assaporarla. Ma ci sono spiegazioni ufficiali che possono farci stare tranquilli. LEGGI ANCHE > Ladei medici della peste comparsi a Roma, in Calabria e in Emilia-Romagna Partiamo da una serie di post che stanno circolando negli ultimi giorni su Facebook, Instagram, Twitter e anche nelle chat Whatsapp. Questa immagine è una delle più ...

