Kumbulla: «Roma? Ho fatto la scelta giusta ma sogno la Premier League»

Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni del Daily Telegraph del suo arrivo e del legame che ha con l'Albania Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni del Daily Telegraph in vista del match di questa sera tra Albania-Inghilterra. Queste le parole del difensore della Roma e della nazionale albanese. ALBANIA – «Sono nato in Italia ma il legame emozionale con l'Albania è sempre stato forte. Venivo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha tradizioni albanesi. Mi sento molto connesso a questo Paese, è la mia nazione. Per ogni giocatore, mettere la maglia di questa nazionale è un momento speciale. È importante per il calcio albanese avere questo stadio per mostrare a tutti la sua forza. La generazione che nel 2016 ha giocato gli Europei è stato il punto più alto della nazionale. Ora stiamo cambiando molte cose e stiamo costruendo ...

