Kumbulla atterrato a Roma | «Infortunio? Non so come sto»

(Di domenica 28 marzo 2021) Marashquesta sera adopo aver lasciato la nazionale albanese per un: le sue dichiarazioni Marashquesta sera adopo aver lasciato il ritiro della Nazionale albanese per unmuscolare. Queste le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. «mi sento? Non lo so. È successo nel secondo tempo, ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l’ho sentito davvero». Leggi su Calcionews24.com

Marashquesta sera a Roma dopo aver lasciato la nazionale albanese per un infortunio: le sue ...... che non ha caratteristiche (se non l'altezza) per giocarci e che in panchina c'erae - ... Certo, il primo gol (27') è arrivato su punizione procurata da Zielinski,al limite dell'...Marash Kumbulla è atterrato questa sera a Roma dopo aver lasciato la nazionale albanese per un infortunio: le sue dichiarazioni ...Il Napoli elimina la Roma dalla corsa Champions, avvicina Juventus e Atalanta, reclama un posto nelle prime quattro nella volata finale. Per me lo conquisterà f ...