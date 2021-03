Kosovo-Svezia 0-3 | Ibrahimovic decisivo con un assist di tacco | Video

Advertising

DiMarzio : #WorldCupQualifiers | Ancora assist di #Ibrahimovic: questa volta con un colpo dei suoi in #SveziaKosovo - pasqualinipatri : Kosovo, brutta sconfitta contro la Svezia: Muriqi in campo tutta la partita - laziopress : Kosovo, brutta sconfitta contro la Svezia: Muriqi in campo tutta la partita - pauloabal : RT @Gazzetta_it: Qualificazioni #mondiali Qatar2022. #Kosovo-Svezia 0-3. #Ibrahimovic, niente gol ma un altro assist - zazoomblog : Highlights e gol Kosovo-Svezia 0-3 Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Kosovo-Svezia -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo Svezia

Nel Gruppo B seconda vittoria in altrettante partite per ladi Zlatan Ibrahimovic, 3 - 0 in. Il bomber rossonero non trova l'appuntamento con il gol ma serve l'assist per il primo gol ...Laporta a casa anche la seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022 (la prima vinta contro la Georgia 1 - 0). Lo 0 - 3 aldi Muriqi (che chiude in dieci) non può non avere la ...Domenica ricca di gol nelle qualificazioni a Qatar2022. Nel gruppo dell'Italia vince la Svizzera contro la Lituania.In casa Germania, la rincorsa al Qatar non perde vigore. Strapazzata l’Islanda all’esordio, gli uomini di Löw hanno concesso l’immediato bis in Romania, dove, nella sostanza, le parate di Nita sono va ...