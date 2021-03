Kean- la Juventus pensa al ritorno? (Di domenica 28 marzo 2021) Fra le tante lacune manifestate dalla Juventus in questa stagione, vi è sicuramente la mancanza di una valida alternativa nel reparto avanzato. Con Dybala fuori da mesi per infortunio e il rendimento altalenante di Morata e Ronaldo, Pirlo ha dovuto fare spesso di necessità virtù adattando spesso Kulusevsky nel ruolo di seconda punta. Ecco perla dirigenza bianconera vuole ovviare a questa pecca puntando ad un profilo di spessore. Che potrebbe essere nuovamente Moise Kean, che ha lasciato un buon ricordo durante la sua permanenza a Torino e forse ceduto troppo in fretta, ma non solo. Kean alla Juventus: ritorno possibile? Il futuro dell’attaccante italiano, attualmente in prestito al Psg ma di proprietà dell’Everton che lo ha acquistato dalla Juventus, dipenderà dalle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Fra le tante lacune manifestate dallain questa stagione, vi è sicuramente la mancanza di una valida alternativa nel reparto avanzato. Con Dybala fuori da mesi per infortunio e il rendimento altalenante di Morata e Ronaldo, Pirlo ha dovuto fare spesso di necessità virtù adattando spesso Kulusevsky nel ruolo di seconda punta. Ecco perla dirigenza bianconera vuole ovviare a questa pecca puntando ad un profilo di spessore. Che potrebbe essere nuovamente Moise, che ha lasciato un buon ricordo durante la sua permanenza a Torino e forse ceduto troppo in fretta, ma non solo.allapossibile? Il futuro dell’attaccante italiano, attualmente in prestito al Psg ma di proprietà dell’Everton che lo ha acquistato dalla, dipenderà dalle ...

